美國密西根州迎來了本季最大的暴風雪，多數地方都被積雪覆蓋，部分地區降雪量接近一英尺(30公分)，密西根州塞爾弗里奇空軍國民警衛隊基地(Selfridge Air National Guard Base)當然也被風暴襲擊，然而一片蒼茫的機場，竟然出現了另類的美感。

商業內幕(Business Insider)報導，在大雪持續的的早上，這座基地的一切都被大雪覆蓋，包括戰機、跑道、機棚，所有顏色被被白雪遮住，使得所有的風景，幾乎就像炭筆素描一樣。

該基地的主要戰機是A-10C「霹靂2式」(Thunderbolt II)，它是美國在20世紀 70 年代為了對抗蘇聯龐大地面部隊，所研發專為近距離空中支援打擊，所設計的攻擊飛機。

在暴風雪中，所有顏色都單調了，如同炭筆畫。(圖/美國空軍)

此時雪未停，風雪的痕跡像是炭筆的筆觸。(圖/美國空軍)

A-10進氣口都被雪覆蓋，線條都簡潔了。(圖/美國空軍)

A-10 最著名的武器，是機頭之下的GAU -8 復仇者(Avengers)旋轉機砲，與常聽說的6管火神砲(M61 Vulcan)不同，GAU-8的是7管30公釐，火力密度程度、打擊能力都比火神砲更強。GAU-每分鐘可發射近 4,000 發砲彈，而A-10的彈艙可以攜帶1700發，這種裝彈量也是航空機之最。

由於GAU-8發射時，會發出一種沉悶的「噗啊」(BRRRT)聲音，被飛行員形容成「野豬的低吼聲」，所以A-10也得了「疣豬」(Warthog)的渾號，該名字比官方所定的「霹靂2式」來的更貼切。

除了復仇者機砲以外，A-10的機翼很大，有11個掛架，能夠攜帶大量的炸彈、火箭艙和對地打擊飛彈，比如反裝甲的AGM-65「小牛」飛彈( Maverick)、AGM-144「地獄火」飛彈(Hellfire)、JDAM炸彈，也還能保留2個掛架，攜帶自衛用的AIM-9短程空對空飛彈。

美國空軍在去年裁撤了近三分之一的A-10機隊，目前仍有170架以上的A-10服役中，全部都屬於國民警衛隊。

最近，烏克蘭主動提出「接用A-10」的意見，烏克蘭陸軍總司令瑟爾斯基(Oleksandr Syrskyi)表示，A-10可以為地面部隊提供至關重要的火力支持，摧毀敵人的前線部隊。這消息值得後續觀察，部分被封存的A-10還狀況良好，只要略作檢查就能夠再次披掛上陣。