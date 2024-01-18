以調色盤為靈感，日本東京服飾品牌me ISSEY MIYAKE在開春之際於台北忠泰樂生活館舉辦為期一個月的大型展覽，台灣是日本海外第一處巡迴展覽，之後也將開始全球巡演。說實話me身為三宅一生旗下相當年輕、活力的副牌之一，品牌已有近十年未舉辦活動展出，好奇其中緣由，才得知品牌過去將三宅一生、三宅一生男裝等對象設定為追求低調、個性風格的穿著人仕；但me以其相對搶眼、深具造型搭配魅力的特色，與近幾年流行的高街風格頗為神似，也促成了原廠力推me再度重回大眾眼前的動力。
此次展覽一口氣展出共12色的包款與10色的密褶上衣與圍巾，並將此次展出名為Palette 11（調色盤11代），意即為第11次的展出。其中最經典的昆布包款也成為展覽中最吸睛的單品之一，包含使用熱壓印處理袋身的密褶印外，略為捲曲的把手，形似昆布的造型設計，都傳達了設計師表達昆布代表日本日常文化的理念。me ISSEY MIYAKE展覽為即日起至2月21日止，至台北NOKE忠泰樂生活1樓展出。
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