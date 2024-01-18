美國音樂家Yves Tumor完美演示了Acne Studio2024秋冬男裝（Acne Studio提供／黃唯淯台北傳真）

搖滾與華麗感，是本季的兩個重要關鍵字（Acne Studio提供／黃唯淯台北傳真）

Acne Studio為2024秋冬男裝帶來的是一場音樂盛會，以美國音樂家Yves Tumor為藍本，Acne Studio本次2024秋冬男裝帶來一場「視覺上的迷幻音樂」。

品牌創意總監Jonny Johansson表明：「Yves恰到好處地完美詮釋這個系列，他是那種真實看待藝術的那群人之一…他們將造型組合在一起的方式非常符合該系列的精神。」而從色彩中，也能發現本季著墨的重點，各色亮眼色系融合在丹寧布中，讓人想到上世紀流行的電子迷幻與油漬搖滾，但不同的是，這次的風格多了許多實驗性元素在裡頭：龐克、迷彩、印花、格子呢等，連貓咪也來「參」一腳，不得不說這季男裝充滿許多讓人驚喜連連的特殊元素。

另外配件鞋款也有不少借鑒日本街頭元素，毛海帽上長著貓耳朵、復古文化中最愛的工裝鞋、包身上印有心形飾物和許多裝飾物，都頗具看頭。另外全新包款Musubi包結合了鏈帶設計，搖滾味更濃，也是不容錯過。