國民黨不分區立委當選人韓國瑜今（18日）表態角逐立法院長，並邀請立委江啟臣擔任副院長，組成「韓江配」；而民進黨籍的現任立法院長游錫堃也是熱門人選。中天新聞針對「立法院長，你看好誰？」進行街訪，結果，多數民眾看好韓國瑜當立法院長；甚至有人說，因為「他們不認識游錫堃」。

中天《盧秀芳辣晚報》今(18日)派出記者針對「立法院長，你看好誰？」進行街訪，有年輕人表示，「一定是韓國瑜，因為我是韓粉，我要征服宇宙。韓國瑜他有一個領袖的魅力，他的魅力太特別、太獨特了，不然為什麼這次大家都這麼多人看好他會當立法院長」。

也有年輕人直言，「韓國瑜，因為游錫堃不認識」、「韓國瑜他比較好笑、幽默，我跟游錫堃不熟」、「韓國瑜，因為我跟游錫堃比較不熟」。

還有一位年輕人認為，「我看好韓國瑜，畢竟他們國民黨席次這次比較多」。一位老先生則表示，「韓國瑜講話可能比較中肯」。