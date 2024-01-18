雲林縣麥寮鄉長蔡長昆於2022年九合一大選中尋求競選連任，其競選總部後援會會長魏正義被控自行出錢向選民買票，雲林地檢署對蔡提當選無效之訴，一審遭駁回，不服上訴，二審判決逆轉，台南高分院18日改判當選無效。

台南高分院合議庭說明判決理由，指《選罷法》規定，行為人概念不僅限於當選人本身親自為之，雖由他人實行構成要件，當選人對於他人之行為有授意且不違背其本意，當選人仍應受上開條款所規範，因此候選人就與其有關的賄選行為，有參與、授意或已知情而仍未禁止，任其發生，顯示候選人主觀上既有藉此擴大其競選活動範圍的預期，客觀上也有假他人的賄選，為自己爭取更多選票，即應視為當選人本人所為，依《選罷法》第120條第1項規定訴請宣告當選無效。

合議庭指出，檢方主張蔡長昆為求前年11月26日舉行雲林縣麥寮鄉第19屆鄉長選舉順利當選，透過競選總部後援會會長魏正義，於競選期間對有投票權林、許女交付賄賂而約使投票行為，應是知情、同意並容許為之。

合議庭表示，經綜合兩造辯論及調查證據，認魏確有為蔡長昆進行輔選、站台、拜票等行為，可認屬於其助選員及競選團隊成員，檢方主張蔡就魏於競選期間對林及許女交付賄賂而約使投票行為，應是知情、同意並容許為之等情有據。

台南高分院認為，檢方指摘原判決不當，請求廢棄改判，為有理由，原判決廢棄，改判蔡長昆當選無效，不得上訴。