民進黨總統當選人賴清德近日宣布退出新潮流，引發在野批評虛晃一招、打假球。國民黨立委鄭麗文直酸，難道退了新潮流就不是新潮流、就不是民進黨嗎？連網友都嘲諷說自己退出宅男行列，難道這樣就不是了嗎？到底有什麼意義？賴清德在社群Threads發文喊「報告小英總統，跟你比起來，我已經贏在起跑點，因為我的副總統比你的好！」是在說自己爛嗎？有人不知道嗎？還是少說廢話，人民只想看到執政者把事做好。

「退出新潮流就不是新潮流嗎？」鄭麗文今(18日)在臉書發文質疑，2024大選剛落幕，新潮流辦公室昨天發出聲明，和總統當選人賴清德討論之後，我們一致同意，總統不但是國家元首，身負帶領政府、主持國政的重任；在黨內更是團結的象徵。基於對總統職位的尊重，賴清德不再是新潮流成員。「聽完大家滿頭霧水？難道退了新潮流就不是新潮流嗎？退出新潮流就不是民進黨嗎？」

鄭麗文直批，難道賴清德當台南市長、行政院長、副總統的時候，不用身負帶領政府的重任嗎？不用對職位尊重嗎？透過新潮流的聲明解釋之下，大家才恍然大悟，仔細想想那時候賴清德的確不尊重？也不負責？賴清德擔任台南市長時，拒進台南市議會230天，已經沒有做好自己市長工作，口口聲聲大喊居住正義，社會住宅完成0戶，賴清德擔任行政院長時還是0戶，直到擔任副總統時還是0戶！

鄭麗文指出，還有上次被大家詬病的國家級造謠，因為大陸與國際合作發射衛星國家級警報大響，賴清德副總統第一時間顧著繼續跑選舉，表示人民有知的權利！但是飛彈飛過人民不用知道？更別說時至今日，根本沒人對此負責，國防部甚至擬放寬發放國家級警報標準，表示面對突發狀況做應處，隨威脅變化，修正調整，細節不會說明，如何做更精確，向大眾傳達警訊是國防部努力目標。

「所以只要民進黨執政，國家級造謠都沒問題？指引都參考用，還訂什麼指引？放包芒果乾就好？」鄭麗文質疑，還是因為新潮流在黨內資源滿滿吃銅吃鐵，不只掠奪黨內資源，還掠奪國家資源弊案滿天飛，賴清德要趁早切割？以後新潮流怎麼黑金、貪污，都與賴清德無關？準備要大殺四方？撈好撈滿？再用次元切割刀，切個一乾二淨？網友甚至嘲諷說自己退出宅男的行列，難道這樣就不是了嗎？到底有什麼意義？

「沒意義的不只這件事！」鄭麗文提到，賴清德昨晚突然在社群Threads發文寫：「報告小英總統，跟你比起來，我已經贏在起跑點，因為我的副總統比你的好。」蔡英文在底下回應：「我想，我們的眼光都是很不錯的。」她強調，「但是，蔡英文卸任總統前，副總統就是你賴清德，是在說自己爛嗎？有人不知道嗎？少說廢話吧！人民只想看到執政者把事做好！」