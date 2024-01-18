日本東京迪士尼樂園，15日在海洋樂園推出園內才買得到的限定版「草莓達菲熊」，結果店內被多名講普通話的大陸女黃牛攻陷，看準架上的限定版玩偶就瘋狂掃貨，事後在到網路上高價轉賣，逼得園方昨天（17日）頒布限購令，每人只能買1個限定版絨毛玩偶，來制止黃牛行為。

限定版玩偶15日開賣當天，在迪士尼海洋紀念品商店內，目擊大陸黃牛惡行的日本遊客向FNN投訴，這群講普通話的大陸女黃牛分工合作，有的負責從架上掃貨，有的將裝滿限定版玩偶的購物籃集中，隨後在店內角落分配數量，然後還有人負責排隊結帳。早上開園時架上都是滿滿的限定版玩偶，到下午4點貨架已空空如也，「她們有人結帳一口氣就買了50萬日圓（約103974元台幣）。」

限定版「草莓達菲熊」被大陸黃牛掃光，在網路高價販賣。（圖／翻攝X）

日本網友更發現，原價2200日圓（約457元台幣）的限量版草莓達菲鑰匙圈，被黃牛放到網路上以4萬950日圓（約8515元台幣）的高價出售，價格翻了將近20倍，更驚人的是居然已經完售。

限定版「草莓達菲熊」被大陸黃牛掃光，在網路高價販賣。（圖／翻攝X）

園方坦言發現黃牛掃貨到網路高價炒賣，「有鑑於近日的狀況，我們根據現有的商品數量，決定每人每項商品限購1個，未來也會努力改善購物環境。」