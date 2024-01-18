31歲男星沈建宏昔日以童星身分踏入演藝圈，還與陳奕組男團AK迷倒萬千少女，解散後他也持續在戲劇和綜藝領域發展，但近年卻都未有新作品，令外界好奇他去哪了；直到日前有民眾在市場發現沈建宏擺攤賣雞肉，他本人在臉書證實外，最近還傳出他為了減輕壓力賣掉千萬豪宅，但每日剁雞也造成職業病「板機指」，嚴重的話恐怕得開刀治療。

沈建宏近年在演藝圈沒什麼新作品，不久前卻被發現他出現市場擺攤賣雞肉，被捕捉下拿著菜刀專注剁雞的模樣；事後沈建宏本人也在臉書發文，證實自己經朋友牽線才會放下身段擺攤，女友不時也會現身陪著自己工作，對於消費者拿到他處理好的雞肉心滿意足離開，他十分有成就感。

外界發現沈建宏到市場擺攤，難免會聯想他是否經濟不穩定，據《三立新聞網》報導指出，他認了才賣掉位於三重的豪宅，沒了房貸壓力現在比較輕鬆，但未來還是以買房、結婚、生子為目標，現在的他更努力賺錢。

另外，沈建宏自從在市場兼職，每天剁雞腿剁超過150隻，已經出現職業病「板機指」，他說他的手有長繭和筋骨發炎，有時候睡到被痛醒，目前先多休息和泡熱水，如果加上吃消炎藥都沒改善，嚴重的話可能要開刀治療；儘管市場擺攤導致一些病痛，但沈建宏仍做得相當開心又滿足。