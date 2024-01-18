泓德能源（6873）舉行法說會，由於大型光電案場完工結案，加上儲能統包工程案場進入大量投入期所產生的工程認列收入，12月營收大幅成長，以16.84億元創下歷史新高。2023年自結全年累計營收58.5億元，年增率達15.6％。泓德能源全台開發持有量1.5GW，2024年預計開工量體超過350MW，今年更獲富邦百億基金支持，預計開發光電與儲能案場共700MW。

除了持續布局臺灣，泓德能源亦瞄準海外市場，總經理周仕昌表示，去年成立了日本子公司與澳洲子公司，目標於2027年前累計光電與儲能量體達820MW，搶攻國際電力交易市場，龍年發展可望再創新猷。2023年泓德能源正式掛牌台灣創新板，預計於2024年3月中旬前送件申請轉上市。

泓德能源旗下負責綠電購售的「星星電力」，合作客戶包含金融業、晶圓代工廠、半導體封測廠、頂級商辦大樓、電信業代表等諸多產業，2023年單一年度合約總量超過18億度電，轉供據點超過600個，累計簽約轉供度數已達110億度電。

負責充電營運事業的「星舟快充」，2023年拿下鐵路局「宜花東電動汽車公共充電樁營運服務租賃案」標案，完成環島充電網路布局。2024年將持續拓展便利商店、百貨公司、量販店賣場及停車場等合作，目標開發站數278站以完善全台充電生態圈。提供能源聚合商服務的「星佑能源」，2023年完工60MW E-dReg 案場儲能設備，2024年開始參與電力市場交易，預計上線量體近300MW。

泓德能源與壽險及策略合作夥伴分別籌組綠能平台，以持有地面型光電案場與漁電共生型光電案場，管理總金額超過650億。泓德能源旗下負責電站維運的「泓博能源」，以 AI 管理系統監控案場與分析相關數據，為不同電廠提出與執行個別化作業，其服務通過國際第三方驗證機構 TUV NORD 認證，確認品質保證措施與技術能力可進行高效維運，降低業主投資風險，其中太陽光電系統之維運服務更取得 Classic AAA 最高等級肯定。截至2023年底，泓博能源已簽約容量達310 MW，目標於2027年前累積維運量體達1GW。