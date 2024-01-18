民進黨總統當選人賴清德近日宣布退出新潮流，引發在野批評虛晃一招、打假球。媒體人謝寒冰指出，民進黨早在2006年7月23日的全代會，就已通過解散派系提案，當時新系總召賴清德說會配合黨的決議。他質疑「結果現在又告訴我你要退出新潮流？什麼構造的腦袋才會相信他的話？」

「賴清德宣佈退出新潮流，媒體形容為震撼彈⋯⋯」謝寒冰17日對此在臉書發文回應提到，2006年7月23日，民進黨全代會就通過解散派系提案，當時新系總召賴清德說會配合黨的決議⋯⋯。他質疑，「結果你現在又告訴我你要退出新潮流？什麼構造的腦袋才會相信他的話？」

網友表示「選上開始抖灰塵，再創新鈔流」、「有啊！有5百多萬人都相信賴啊」、「558萬人還要再繼續相信民進黨」、「明著退，暗裡勾結！有差嗎？」、「放心這種鬼話在台灣，還有40％的人會信」、「假的啊...利益共犯結構那麼緊密，怎麼可能說退出就退出？玩假的」、「先前不是說民進黨已經沒有派系之分嗎？那他這齣戲是在演給誰看」、「別人不行，賴公怎樣都可以」、「開始為連任做人設舖路了」。