到新公司上班第一天總是讓人忐忑，碰到問題該如何應對成了一大考驗。據陸媒報導，南京一位新進女員工在入職當晚就被主管借部門聚餐為由，要求她陪客戶喝酒，讓她氣得第2天就離職，還在公司內部群組爆料。但公司事後卻回應聲稱，對方並不是客戶，而是朋友，因為該員工沒見過，所以才有所誤解。

據陸媒《新黃河》報導，網路上瘋傳的截圖顯示，在南京的芯愛科技公司內部群組，一名金姓女員工大爆黑料，聲稱她入職第2天就離職，原因就是楊姓主管要求她陪客戶喝酒。

金女表示，入職當晚的部門聚餐，名義上說是歡迎新人，但其實就是楊姓主管「喊幾個女行政去陪他的客戶喝酒」。儘管金女以近期身體不適為由婉拒喝酒，卻遭主管嘲諷，「妳不能喝酒我招妳幹什麼，又說什麼不能喝酒明天去找hr離職……。」

金女不僅火速離職，還大嗆，「今天我也在全公司面前給你上一課不要惹00後，讓全公司的人看看你是什麼貨色」。

涉事公司芯愛科技17日表示，這是離職員工單方面捏造事實，公司已報警處理。公司工作人員還強調，當時真的是部門聚餐，「有兩個朋友一起，他們不是客戶。因為她（金女）沒有見過，所以誤以為是客戶」。

工作人員聲稱，公司已經聯絡上金女，而網路曝光的截圖並非當事人本人發布，也不是她的本意，她也願意澄清。但是當媒體詢問金女的聯絡方式時，卻遭到工作人員拒絕。

消息曝光後，不少大陸網友都怒批，根本是「垃圾公司」，還有人質疑，明明說是公司部門聚餐，怎麼會找主管的「朋友」來？實在說不過去。還有不少人感嘆企業的喝酒文化難改，呼籲女生一定要多加注意。

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