「護國神山」台積電18日召開法說會，會後釋出高雄廠（晶圓22廠）第3期建設規畫說明，開始啟動高雄廠第3座2奈米廠的評估作業。對此高市府表示，歡迎台積電擴大投資，市府將全力協助，讓先進製程如期如質於2025年量產，滿足市場需求與後續擴大投資落地高雄。

高市府指出，歡迎台積電擴大投資高雄，高市府與台積電雙方一直保持密切溝通，後續將配合廠商全力協助未來第3座晶圓廠P3的規畫期程與市場需求。園區第1座晶圓廠P1相關工程均如期如質施作中，預計可於2025年量產，第2座晶圓廠P2也已核准開工。對於台積電開始評估擴大投資，市府樂見其成。

高市府強調，將攜手台積電與南科管理局合作開發，針對台積電擴大投資進行協助對接，水電需求部分，高雄不僅供電無虞，將再添楠梓與橋頭2座再生水廠，以滿足台積電100％再生水的生產需求；產業人才部分，除媒合在地的中山大學、高科大外，近期更同步啟動陽明交通大學與清華大學設立高雄分部的行政作業，將提供台積電半導體產業頂尖人才。