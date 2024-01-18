女星熊黛林擁有亮麗外型，以模特身分出道，有《葉問》、《拜金女王》等代表作品。和天王郭富城有過一段戀情，兩人在交往8年後分手，2016年和郭可盈弟弟郭可頌結婚，並生下一對可愛的雙胞胎女兒。近日熊黛林被拍到現身香港街頭，凍齡狀態引發熱議。

模特兒出身的熊黛林，有著高挑的身形和出眾的氣質，儘管已經43歲，還是兩個孩子的媽媽，但她依舊星味十足，近日有網友遇到她在大坑茶檔拍攝，收工後百億富豪老公郭可頌也到場接送，十分寵妻，而熊黛林也表現出小鳥依人的樣子，盡管兩人已經結婚多年，仍舊十分恩愛，粉絲遇到她時還大喊「好靚女(好漂亮)。」

而現場熊黛林除了絕佳的狀態之外，態度也十分親民，全程都任人隨意拍照，要離開時，也和茶檔老闆道謝「今日麻煩你了」很有禮貌。她穿著米白色衛衣搭配黑色長褲，看起來十分簡單、休閒，不過仍舊被眼尖網友發現，她背的黑色包包是70幾萬台幣的愛馬仕包包，有網友表示，熊黛林現身平價茶檔，卻背著昂貴愛馬仕包包，加上她貴氣的氣質，形成強烈反差，就像是皇后出巡一樣。

影片曝光後，網友紛紛表示「家族有錢，大姑姐喜歡，和老公年紀相當一起陪孩子長大，自己也有小事業，太幸福了」、「這個包包好看」、「好有氣質，說話好溫柔，這麼個女人怎麼能不幸福。」、「說話嗲嗲的呢，過的很幸福」、「我就喜歡這種大氣的長相」。