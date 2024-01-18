日本甲府市3年前發生一起駭人案件，一名19歲男闖入暗戀對象的住宅殺害了女方父母並且放火焚毀女方住宅，被控犯有謀殺和縱火，檢調單位要求判處死刑，而少年的辯護律師則稱當時男子精神恍惚，判斷能力嚴重衰退，反對死刑。本週四（18）甲府市地方法院，正式宣判這名男子死刑，而這也是自少年法施行以來首例。

綜合日本《NHK》、《讀賣新聞》18日報導，現年21歲的遠藤裕喜犯案犯案時為19歲，當時他就讀於甲府市一所高中。在3年前的10月，他侵入了他暗戀對象居住的住宅，隨後告白失敗，他持棍殺害了女方50多歲的父母，還持刀砍傷了女方14歲的妹妹，隨後縱火將住宅焚毀，被指控犯有謀殺和放火等罪行。

這起案件於去年10月開始在甲府地方法院進行審判，檢調單位主張被告完全具備責任能力，要求判處死刑。相反的，辯護方則聲稱當時被告的責任能力嚴重減退，處於心神恍惚的狀態，反對判處死刑。

這是自去年修訂的日本《未成年人法》以來，首次將犯罪行為的18歲、19歲青少年列為「特定未成年人」也是該法實施以來第一次對特定少年被告提出死刑請求，法庭的判斷受到廣泛關注。