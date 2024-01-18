今天（18日）早上8時許，一輛黑色LEXUS豪華休旅車，原本停在台北市松山區富錦街359巷內的私人土地上，遭不明車輛擦撞後逃逸，警方獲報到場處理，發現車主是知名藝人小馬（本名：倪子鈞）的車子，警方立即受理報案，並調閱監視器來過濾可疑車輛。

藝人小馬停在私人土地上的休旅車，無故遭人撞擊後逃逸。（翻攝畫面）

藝人小馬停在私人土地上的休旅車，無故遭人撞擊後逃逸。（翻攝畫面）

藝人小馬也在個人IG上PO文，他表示「車子停在自家的車位被撞，肇事的駕駛離開了，我有裝保全監視，我沒有想要多責怪您，也許您也不知道當下該聯絡誰，也不知道是哪ㄧ戶的車，但您沒有留下您的聯繫方式，我也只能調到資料後請警方找您，相信您也很不開心，但當負的責任，就請您負責，謝謝。」

藝人小馬在IG上的PO文。（圖／翻攝倪子鈞IG）

轄區松山分局警方表示，車輛遭撞擊的位置屬於私人土地，分局業依規定處理登記非屬道路範圍之交通事故並調閱附近監視器過濾可疑車輛，釐清後會通知車主到案說明。

松山分局呼籲，民眾駕車發生交通事故，應留於現場處置並撥打110報案，切勿擅自離開現場，以免違反道路交通管理處罰第62條遭處罰鍰(1000至3000元）及吊扣駕照(1至3個月）。