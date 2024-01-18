胡宇威（左）、梁正群18日出席《打怪任務》首映記者會。（大愛電視台提供）

胡宇威18日出席《打怪任務》首映記者會。（大愛電視台提供）

小薰、李杏、林子熙18日出席《打怪任務》首映記者會。（大愛電視台提供）

小薰出席《打怪任務》首映記者會。（大愛電視台提供）

李杏出席《打怪任務》首映記者會。（大愛電視台提供）

陳婉婷、陳璇出席首映記者會。（大愛電視台提供）

《打怪任務》主創出席首映記者會。（大愛電視台提供）

大愛醫療紀實劇《打怪任務》18日在拍攝地台北慈濟醫院舉辦首映會，主角胡宇威、黃瀞怡（小薰）、梁正群、李杏、林子熙、陳璇、陳婉婷等演員出席。重回拍攝地，胡宇威笑說：「今天終於可以輕鬆走路，回到家腰不會酸了！」原來他拍戲時身穿醫師袍，醫院裡遇到的人都會跟他打躬作揖，他不想失禮，就都會彎腰合十回禮，拍戲後遺症之一就是「腰很酸」。

胡宇威飾演兒科部主治醫師吳智凱，原型人物很低調，但為了真實呈現醫師樣貌，胡宇威說他從眼神、手勢都特別模仿，就是想要演到「最頂」，特別是眼睛一直用力眨的動作養成習慣，下戲後還改不掉，「真的很傷眼睛」。

胡宇威去年與陳庭妮在紐約登記結婚，他說至今仍找不到適合舉辦戶外草地婚禮的場地，所以在台灣也還沒完成登記，但今年一定要完成，而且不能找夏天，「不然會毀容」。小薰一聽他婚事因場地卡關，立馬推薦自己舅舅有一大片山坡地已經整地完畢、準備要經營成露營區，聽得胡宇威眼睛發亮。

為了飾演小兒科醫師，胡宇威還特別去學摺氣球，他說之後完成婚禮後也想要生小孩，滿期待當爸爸的，但為了拍戲而必須對小朋友「講疊字」，他則無法用這樣的方式跟自己的小孩講話，多年前聽到有人這樣跟小朋友講話時還想說「為什麼不好好講話」。

小薰之前因為媽媽肺癌住院長達半年，坦言要接這部戲前掙扎很久，「在哪裡跌倒就要在哪裡站起來！後來覺得：來吧，再痛也就這麼痛了！」尤其在台中慈濟醫院拍戲完全沒有任何藥水味，比較不會被拉回當時陪媽媽走過最後一段路的感覺。林子熙稱讚小薰真的是很樂觀的人，在台中拍戲時她因爸爸身體微恙，常常新竹、台中兩地跑，卻總是笑笑面對這些傷痛。聽得小薰有感而發：「因為人生就是這樣。」

小薰回憶拍攝第一天就穿上全套防護衣，發現只用一雙眼睛真的好難演，還被導演說她沒反應、沒情緒，問她「妳剛剛有在演嗎」，她苦笑回「我用盡百分之百的氣力怒吼」，第二次改用「百分之200」才被說OK。

李杏飾演護理師佑真，劇中全身穿防護衣要拍脫下後的勒痕，李杏口罩戴了一整天，而且是把口罩中間剪個破洞，就連吃飯喝水也都戴著「就像個唐老鴨」，就為了要完整呈現最真實的痕跡，也著實感受到醫護人員的辛苦。她說穿防護衣拍戲真的很熱，因為噴酒精會涼涼的，所以狂噴酒精，「結果變成手很乾」。

林子熙劇中飾演護理師馨慧，拍《打怪任務》才知醫護人員的內心有著比一般民眾更多的糾結。林子熙本人懷孕時就是疫情最嚴峻的當下，身為產婦知道不能接近家人的寂寞，但是卻不能知道醫護人員比一般民眾有更多一層的糾結，《打怪任務》能呈現醫護的專業及私下可愛的一面。

大愛劇《打怪任務》由胡宇威、梁正群、小薰、魏蔓、林子熙、李杏領銜、還有温昇豪特別演出，卡司讓人眼睛為之一亮，劇情講述的是嚴重特殊傳染性肺炎疫情COVID-19疫情期間，臺灣跟全世界幾乎是處於平行世界，日常生活正常運作，打破平靜跟世界接軌後，醫護人員面對三教九流的病人及各種疑難雜症、以及生離死別的真實故事。《打怪任務》1月20日起每周六晚上8點播出，在大愛電視、大愛劇場YT同步播出，每周一次，一次兩集。

陳婉婷飾演護理長佩柔，是現場出席的護理師中唯一一個不用穿防護衣的人，但是定裝時卻是陳婉婷全幅武裝，等到定裝後才發現，原來她的戲都不需要，陳婉婷跟原型人物見面時知道阿長真的很想辦一場浪漫的婚禮，但遇到疫情只說「沒關係，我先工作」，陳婉婷說《打怪任務》播出後「疫情當時想辦婚禮的人一定也會很有感」。陳璇飾演護理師杜小玹，光是短暫穿上防護衣手的觸感降低，還要拿醫療器材，真的是很不容易。

唐在揚製作人的團隊第一次跟大愛電視合作，演員先到醫院做訓練，很多人是第一次合作，不知道是不是慈濟的影響力「他們(演員)在拍戲過程中就變成一家人，這是我從來沒看過那麼和諧的一個團體」。導演洪伯豪也說光看演員們在聊天時就覺得很有戲，也因此「能以自然放鬆的狀態，在高張力的護理工作裡面可以看到人性的一部份」。洪伯豪說選擇歌手黃玠瑋的歌曲「面對明日的勇氣」做為片頭音樂，因為看到北慈的醫護人員們，每個人的心中都帶著守護對他人的愛「藉由小我的愛擴及到對整個臺灣整個同袍們之間的愛」就是《打怪任務》想要呈現給觀眾的主要的精神。

台北慈濟醫院院長趙有誠看到首映的片花感觸良多，看到疫苗爭先恐後的畫面，想起SARS不少醫護同仁犧牲，很擔心COVID-19院內同仁的安全，最後2021年完全沒有院內感染，是醫界相當不可思議的事，大愛劇《打怪任務》也留下臺灣重要的歷史。

慈濟人文志業中心合心精進長姚仁祿感恩台北慈濟醫院提供珍貴的故事細節，及所有拍攝協助，還有台中慈濟醫院提供的醫療棚，擔任醫療顧問。姚仁祿說《打怪任務》像是「人類歷史上的史詩」，疫情很長，其中的一小段就在六集的迷你劇集中，透過演員精湛的演技可以「看出我們是如何的在驚恐中間，堅毅的去站在第一線，扛下所有責任」，這一段歷史是不能忘記的。