新科立委將於2月1日報到，隨後將選出院長、副院長。國民黨不分區立委當選人韓國瑜將與立委江啟臣搭檔競選立法院長、副院長。媒體人黃暐瀚分析認為，只要民眾黨不投民進黨籍現任立法院長游錫堃，國民黨穩住就能贏。前立委郭正亮卻表示，現在傳出一種聲音，民眾黨在立法院長支持游錫堃、副院長支持江啟臣。

黃暐瀚今(18日)在《國民大會》節目中表示，國民黨要穩住就能贏，只要民眾黨不投游錫堃，第二輪投票就贏了。國民黨若跑去跟民眾黨講，「我們來合作」，還講得非常熱切積極，萬一民眾黨沒有接受，反而轉去跟民進黨合作，國民黨就會偷雞不著蝕把米，最後院長就可能是游錫堃。所以現在就是釋出善意。

黃暐瀚指出，江啟臣是國民黨前主席，外文能力好，熟悉外交的事務，江啟臣當立法院副院長沒有問題，江啟臣基本上就是2026台中市長人選，會參選直轄市長，份量夠。因此「韓江配」這一組，只要民眾黨不投給民進黨就能贏。

黃暐瀚接著點出，若民眾黨願意跟韓國瑜搭檔，形成「韓昌配」，江啟臣就可以退。另若民眾黨藍綠都不支持，韓國瑜就是立法院長，但誰知道民眾黨到時會不會有人跑掉，這就要看民眾黨那8席不分區立委。

郭正亮則透露，現在傳出一種聲音，民眾黨在立法院長支持游錫堃、副院長支持江啟臣，因為他們內部有反韓票，投不下去，比如民眾黨不分區立委當選人黃國昌、陳昭姿，所以就傳出這種聲音。