戀愛時很愛吃醋，這行為可能會讓對方吃不消，卻也是一種愛的表達，展現自己很在乎這份感情，《搜狐網》盤點12星座，其中3星座談戀愛最會打翻醋罈子，巨蟹是第一名醋王，無時無刻散發醋味；巨蟹愛鑽牛角，可能會把自己搞崩潰；水瓶則十分理性，選擇用工作掩飾醋意。

▌巨蟹座

巨蟹無時無刻都在吃醋，因為他們極度敏感、感性，所以算是名正言順的醋王，這種醋意其實是來自強烈的占有欲，巨蟹很敏銳，任何時候都能散發出醋味，會說一些讓人覺得很酸、很燒心的話，巨蟹這樣不分場合的吃醋，不會讓彼此感情更好，反而是將對方越推越遠，唯有適時給對方一些自由空間，才能讓感情更加牢固。

▌摩羯座

摩羯性格內向，最愛鑽牛角，吃醋時不會毫無底線的鬧，但是又不知如何調整心情，雖然總會自我安慰，往好的方向思考，但是腦袋卻不聴使喚，一個勁的瞎想，為什麼他會和別人發生曖昧，他有沒有在乎過我的心情，我到底是哪裡不如別人，一直處在自我拷問的世界裡，讓自己陷入其中無法自拔，不僅找不到原因，還有可能把自己弄到崩潰的邊緣。

▌水瓶座

水瓶喜歡用工作掩飾醋意，他們很理性，不會因為小事而遷怒他人，吃醋的反應異常平靜，他們會控制自己的心態和行為，不會顯露出來，也不會藏在內心，而是讓自己專注在工作上，用工作麻痺自己，讓自己想不起來到底為什麼吃醋，最後會因為工作而忘掉，也會讓自己恢復平靜，看不出吃醋的痕跡。