美式賣場好市多時常提供各類當季水果，吸引不少會員前往購買，不過一位男子近日前往購買紐西蘭櫻桃時，卻遇到兩位離譜的老翁，一位開了約20盒櫻桃一一聞香、確認，最後根本沒買直接離開，另一位老翁則是和一位老嫗聯手開了40幾盒櫻桃，對著每一盒的櫻桃又捏又搓又翻，拿了一盒櫻桃放進推車，直到10幾分鐘後又返回原地放回櫻桃，「不買了」，讓男子直呼噁心，貼文曝光後引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，當時老翁A彷彿聞香師兼鑑定師，每開一盒櫻桃就會先用手指頭確認觸感，接著湊近鼻頭嗅聞果香，再來凝視開盒的櫻桃一番，就這樣陸續開了約20盒櫻桃，老翁A根本沒買櫻桃就飄然離開了。

原PO指出，另一位老翁B和同行的老嫗聯手開了40幾盒櫻桃，接著對櫻桃又捏又搓又翻，然後拿了一盒搬進推車離開，此時原PO趁機向工作人員通報，拿了一盒最底下、最後方、可能沒被賞玩的櫻桃，沒想到10幾分鐘後老公B又回到原位，「結果他把他精挑細選、費心把玩，已確認過精品中的精品的櫻桃，來放回去不買了」。

對此，許多網友紛紛回應，「今天中午去汐止店，有一位員工全心全意的保護著櫻桃，很放心的買了1盒，品質真的不錯」、「周日才看到一對大約60多歲夫妻，在那邊自己開箱試吃到飽…本來要買，看到後秒放棄」、「我上周在內湖遇到也是一直開一直摸的人，直接問：小姐哪一盒妳沒摸過？我要買，她直接原地暴怒跳針大喊：我哪裡有摸？叫警衛來」。