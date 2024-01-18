2023年「能源界的Uber」泓德能源（股票代號：6873）表現亮眼，由於大型光電案場完工結案，加上儲能統包工程案場進入大量投入期所產生的工程認列收入，讓12月營收大幅成長，以近16.84億元創下歷史新高！2023年自結全年累計營收58.5億元，年增率達15.6%。泓德能源全台開發持有量1.5GW，2024年預計開工量體超過350MW，今年更獲富邦百億基金支持，預計開發光電與儲能案場共700MW。除了持續布局臺灣，泓德能源亦瞄準海外市場，成立了日本子公司與澳洲子公司，目標於2027年前累計光電與儲能量體達820MW，搶攻國際電力交易市場，龍年發展可望再創新猷。2023年泓德能源正式掛牌台灣創新板（TIB），預計於2024年3月中旬前送件申請轉上市。

「星星電力」累計簽約轉供度數達110億度電 「星佑能源」開始參與電力市場交易

泓德能源旗下負責綠電購售的「星星電力」，合作客戶包含金融業領導品牌、晶圓代工大廠、半導體封測大廠、頂級商辦大樓、電信業代表等諸多產業，2023年單一年度合約總量超過18億度電，轉供據點超過600個，累計簽約轉供度數已達110億度電，成果斐然。負責充電營運事業的「星舟快充」，2023年拿下鐵路局「宜花東電動汽車公共充電樁營運服務租賃案」標案，完成環島充電網路布局；2024年將持續拓展便利商店、百貨公司、量販店賣場及停車場等合作，目標開發站數278站以完善全台充電生態圈。提供能源聚合商服務的「星佑能源」，2023年完工60MW E-dReg 案場儲能設備，2024年開始參與電力市場交易，預計上線量體近300MW。2023年加盟全家便利商店，打造平豐店為全台全家第一家具備「光充儲整合示範點」的便利商店。平豐店屋頂與店外安裝了太陽光電設備、儲能設備、120Kw 充電樁、V2G 充電樁等設備，搭配 AI 能源管理系統，將此處打造成社區型微電網（Micro Grid），且具備節能、停電時維持重要負載運作以及永續等多重功能。

「泓博能源」維運服務取得最高等級肯定 「星源漁業」首次推出烏魚子禮盒獲好評

泓德能源與壽險及策略合作夥伴分別籌組綠能平台，以持有地面型光電案場與漁電共生型光電案場，管理總金額超過650億。泓德能源旗下負責電站維運的「泓博能源」，以 AI 管理系統監控案場與分析相關數據，為不同電廠提出與執行個別化作業，其服務通過國際第三方驗證機構 TUV NORD 認證，確認品質保證措施與技術能力可進行高效維運，降低業主投資風險，其中太陽光電系統之維運服務更取得 Classic AAA 最高等級肯定。截至2023年底，泓博能源已簽約容量達310 MW，目標於2027年前累積維運量體達1GW。負責漁電共生養殖事業的「星源漁業」，2023年於日運案場開始室外混養白蝦、虱目魚與烏魚，在天時地利不佳的狀況下，成功養殖並收成漁獲，2023年整體產量逾10萬台斤，並開發多元銷售通路，首次推出的烏魚子禮盒也獲得好評。（採購連結：https://hdre.cc/mullet01-1）

自有品牌「TITAN」涵蓋軟體、設備、場域三大範疇

泓德能源自有品牌「TITAN」涵蓋三大範疇，「軟體」部分提供八大類 AI 管理系統，包含：輔助服務（台灣）、售電雲、儲能雲、光電雲、電力交易市場服務平台、SaaS 能源雲（Software as a Service）、SaaS 充電站營運與 SaaS 充電生態雲。「設備」則有商用儲能、家用（小型）儲能，以及 DC 快充／AC 慢充等不同規格充電樁。泓德能源與宸鴻光電合資成立的「實德能源」，落實能源設備在地化之製造，並已於2023年12月正式出貨。未來將由「星舟快充」負責營運的「光充儲整合專用站」，則是以 TITAN 為名的「場域」，提供一個可以讓電動車充電的環境，還可提供身心休憩的空間。TITAN 光充儲整合專用站將依據不同地點的特色進行場域規劃，長輩小孩得以下車在此活動筋骨、放風放電，充滿生活感的綠意空間有助消弭疲勞。

泓德能源自2016年創立至今經歷三次轉型，以「智慧電力公司」為目標前進中，秉持「開發與生態兼顧、企業與社會共榮」兩大原則追求永續發展。除了經營事業核心──聯合國「2030永續發展目標」（SDGs）中的「SDG 7：可負擔的潔淨能源」之外，亦陸續取得／持續通過 ISO 認證（包含 ISO 9001品質管理系統、ISO 45001職業安全衛生管理系統、ISO 14001環境系統），2023年亦榮獲包含「TCSA 台灣企業永續獎」、「TSAA 台灣永續行動獎」等各大永續相關獎項之肯定。