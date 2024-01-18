高雄市仁武區發生一起重大竊案！台灣高雄鋼雕大師劉丁讚的工廠遭人闖入竊走8只鋼雕龍及2具飛機引擎，價值超過2000萬元，劉的兒子17日到工廠發現藝術品失竊，向警方報案，員警研判竊賊會再返回，於是埋伏現場，果然昨天下午見江姓竊賊重返現場，當場將他逮捕送辦。

警方表示，藝術家劉丁讚平日居住台北，存放藝術成品或半成品的高雄市大樹區井腳路工廠，平日由住在高雄的兒子看管，劉丁讚兒子17日中午前往父親工廠，赫然發現裡面的雕龍成品、白鐵製品的半成品及2具飛機引擎全部被偷走了，初步估計損失超過2000萬，於是立即向警方報案。

由於該工廠位於偏僻地區，附近幾乎都是鳳梨田，平時人車稀少，附近耕田民眾表示，一周前曾有陌生車輛進出過，劉丁讚的家屬為了避免失竊作品被當成廢鐵販售，因此將失竊作品照片po到網路，呼籲大家要注意，千萬不要買到贓物。

警方表示，由於賊偷走了大型創作物品，工廠內仍遺留了大量的白鐵、鋼鐵製品，因此研判竊賊根本不識貨，極可能會折返拿走其它物品。

警方今日上午現地埋伏，員警見大門被一台鐵製手推車阻擋出入，且一旁停放一部可疑普機車，察覺有異進入工廠查探，發現車主49歲江男在內，江男見警竟心虛逃竄，仍遭員警圍捕逮獲。

江男到案後矢口否認犯案，不過警方調閱監視器，發現17日案發當天，江男曾在附近出沒，全案詢後依竊盜罪嫌移請偵辦。

專案小組循線找到銷贓的資源回收場，找回了「好幾卡車」贓物，懷疑還有共犯，全案擴大追查中。