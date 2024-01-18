金門縣副縣長李文良(前排中)今日下午亦率縣府團隊先後前往海、岸巡隊及金門醫院等單位進行春節慰問，感謝其長期對地區後送醫療工作的努力與支援。(于家麒攝)

金門縣副縣長李文良(左五)今日下午亦率縣府團隊先後前往海、岸巡隊及金門醫院等單位進行春節慰問，感謝其長期對地區後送醫療工作的努力與支援。(于家麒攝)

農曆春節將至，金門縣長陳福海與副縣長李文良今(18)日下午分別率縣府民政處長許慧婷、衛生局長蔡建鑫等相關團隊人員，先後前往金防部、金門醫院及海岸巡等相關單位進行慰問，感謝其長期對地區後送醫療工作的努力與支援，並致贈禮品與春節慰問金，提早預祝所有國軍弟兄及辛苦的醫護工作人員佳節愉快！

縣長陳福海表示，金門位處離島，衛生福利部金門醫院為地區唯一的醫院，除提供醫療服務外，長期肩負基層轉診及急重症照護，並支援縣內各項大型活動救護工作，相當辛苦。

陳福海另也指出，在緊急傷病患空中轉診赴台就醫方面，除有民間航空公司及空勤總隊執行勤務外，每週二、五軍機C130後送則由金門守備大隊機步營、陸軍金門地區支援營醫療連、運輸連協助載送急重症病患；而烏坵鄉因受限地理位置與交通不便，辦理緊急醫療後送業務，長年仰賴海委會海巡署艦隊分署第九海巡隊及空勤總隊第二大隊協助執行，對於各協力單位無怨無悔的付出，深表認同及感激，並預祝春節快樂。

副縣長李文良說，金門長久以來都有濃厚的「軍民一家」氛圍，防區官兵們平日駐守保家衛國已相當辛勞，如今年節將至，仍有很多官兵弟兄與醫護人員需留守值勤，無法返家團圓；所謂「每逢佳節倍思親」，因此特別選在春節前夕前來慰問，讓無法返家過節的留守人員們也能感到縣府的關懷與溫暖。

金防部指揮官李定中則表示，「軍愛民、民敬軍」，只要縣府及縣民有需求，金防部定會持續盡力協助、奉獻心力，共同守護美好的家園。