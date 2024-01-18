明天（19日）白天各地天氣都不錯，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，不過入夜後鋒面靠近，北部、中南部都會變天，周六（20日）東北季風增強，隨後寒流也會在下周日（21日）抵達，又濕又冷的天氣至少會持續5天。

中央氣象署資訊顯示，明天天氣與今天（18日）類似，各地大多呈現晴到多雲的天氣，台灣周遭整體環境吹東到東南風，僅迎風面的東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，不過入夜後有鋒面靠近，北部地區降雨機率增加，中南部地區的雲量也會變多；溫度部分，清晨、夜晚低溫約16度，白天感受偏熱，北部、東半部高溫約26度，中南部高溫上看30度。

周六鋒面通過加上東北季風增強，北部及宜蘭溫度明顯下降，其他地區白天雖然不受影響，但入夜後也會開始降溫；降雨部分，中部以北及東半部地區有局部短暫雨，南部地區亦有零星短暫雨的機率。

周末北台灣變冷有雨，下周日寒流來襲，全台急凍。（圖／中央氣象署）

下周日寒流抵達，全台氣溫將明顯下降，下周二、下周三（23日、24日）是這波寒流威力最強的時刻，全台都會非常寒冷，屆時北部、東北部只剩7度左右，台中至台南及花蓮地區僅8度，高屏與台東地區也只有約11度；降雨部分，下周日迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，下周一、下周二有華南水氣東移，降雨區域增加，中部以北、東半部、南部山區皆有降雨的機率。

中央氣象署提醒，下周一入夜至下周二，北部、宜蘭地區1000公尺以上山區有降雪的可能；下周二中南部、花東地區2500公尺以上高山也可能下雪，同時可能會有路面結冰、霧淞的機率，提醒民眾上山追雪注意安全。