唐從聖、黃迪揚演出《押解 - 菜鳥警察 vs 老扒手》。（綠光創藝提供）

綠光創藝繼《清明時節》後又一部台灣文學劇場作品經典再現，2024年將推出唐從聖、黃迪揚主演的旗艦製作《押解 - 菜鳥警察 vs 老扒手》，由吳念真親自監製，鬼才編導李明澤掌握全劇節奏，機智喜劇天王唐從聖詮釋身手敏捷的盜匪、金鐘男配角黃迪揚飾演剛入行的正義菜鳥，兩人火力全開，帶來更升級的精湛演技！

該劇由吳念真改編自文學大師段彩華經典小說《押解》，劇情幽默諷刺，描述經驗老道的扒手和菜鳥警察在火車上的一場鬥智對決，故事乍看是一場扒手和菜鳥警察的鬥智對決，最會說故事的歐吉桑吳念真卻在其中打破善惡對立，邀請觀眾共乘台鐵列車，透過一段高雄駛往台北的鐵道時光，從各式各樣的乘客眾生相，看見社會現況、人性縮影。

《押解》這部經典喜劇，吳念真在40年前就想拍成電影，2015年舞台劇首演甫推出令觀眾拍案叫絕，時隔9年，重要卡司閃亮回歸。本劇令人深刻的還有如同電影蒙太奇般的運鏡呈現，綠光創藝為使觀眾重溫幾乎消失的平快列車，透過舞台與影像，將列車空間以及窗外風景並置，打造身歷其境的看戲體驗，讓不少看過首演場的中生代粉絲津津樂道回憶過往的搭車時光。

吳念真說：「不論是40年前的台灣，還是現在的台灣，或許平快列車已慢慢進入歷史，但台灣人的某些性格依然存在。」段彩華的經典之作《押解》，在任何時代下看都經得起考驗，能精準喚起台灣觀眾的共同記憶。

2024《押解》故事描述一段台鐵平快火車的押解之旅，各路人馬各懷鬼胎。老扒手三翅（唐從聖 飾）為何非逃不可？是為了辛苦拉拔他長大的阿嬤、難忘的初戀情人、還是義氣值千金的弟兄？菜鳥警察黃迪宇（黃迪揚 飾）在情理法中間猶豫徘徊，是要無私執法完成任務，還是要暗地裡偷偷幫助老扒手？

劇場中的這段「台鐵共乘時光」，觀眾將看見惡名昭彰的扒手其實有情有義、一板一眼的菜鳥警察也是有血有淚，同時還有車上的眾生相：擁有知識卻自以為正義的大學生、貧苦的小販阿婆、想募款的傳教士等，平快火車廂內上演各色人性，反映台灣社會縮影，一段笑淚交織的感人故事也就在觀眾眼前展開。2024《押解》全台巡迴將從台北起跑，5／17-26在臺北國家戲劇院、6／14-16在臺中國家歌劇院，7／5-7／7將在高雄至德堂。