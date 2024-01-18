昔日多部經典電視劇劇情至今都還令大批觀眾回味無窮，大陸古裝劇《仙劍奇俠傳》系列就是好例子，包括胡歌、劉亦菲、楊冪、劉詩詩、唐嫣、霍建華等主演群，如今都已是頂流藝人。近日隨著《仙劍4》開播，這系列劇集又被網友討論，以「最驚艷的仙劍系列女主」話題衝上熱搜，網友狂推這2位女神，大讚是仙俠女主天花板。

關鍵字「最驚艷的仙劍系列女主」登上熱搜引發網友討論，當年仙劍始祖劉亦菲參演《仙劍1》時才16歲，她扮演的趙靈兒一角，將楚楚動人的神態和令人心疼的經歷完美還原，至今仍是許多人心目中的白月光，勾起許多網友回憶留言：「仙劍天花板，絕美白月光」、「有趙靈兒心懷大愛！這才是俠的核心」、「永遠愛劉亦菲趙靈兒」、「背景音樂一出來就想哭，靈兒太經典了」。

不過當年，楊冪參演的《仙劍3》也引發熱烈迴響，當時楊冪扮演的唐雪見一角，是觀眾一票一票選出來的，據悉，當時在選角初期，選擇的人選，劇組在經過試戲後都不太滿意，最後製片方出奇招，在網上讓網友公開投票，最後由楊冪突破重圍，成為觀眾票選出的唐雪見，且兩次投票結果都是第一。

最終楊冪也不負眾望，將遊戲粉心中唐雪見俏皮可愛、古靈精怪的人設演活了，至今鮮活形象仍令許多觀眾難以忘懷，留言大讚：「最愛堂堂唐家大小姐」、「最美雪見」、「有一說一，楊冪的雪見真的好有靈氣」、「只看過仙劍三，我的童年」、「超喜歡雪見」。