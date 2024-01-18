外交部長吳釗燮日前接受接受烏克蘭「1＋1」電視台特派記者Yanina Slyesarchuk、政治暨國際新聞記者Kristina Zeleniuk 及「ICTV」電視台記者Alla Chyzh聯訪，吳釗燮重申，中國大陸現階段對台發動戰爭可能性不高，強調目前中國大陸所採取的是融合軍事威脅、經濟脅迫及認知作戰的「灰色地帶策略」，也期待未來台烏有更多合作機會。

吳釗燮表示，雖然中國大陸對台威脅始終存在，也難預測北京行徑，但中國大陸現階段對台灣發動戰爭的可能性不高。因為中國大陸深諳孫子兵法「不戰而屈人之兵」的哲學，目前對台灣採取的是融合軍事威脅、經濟壓迫及認知作戰的「灰色地帶」策略，並企圖影響台灣人民的政治選擇，相信烏克蘭人民對這些手法並不陌生。

吳釗燮強調，有效嚇阻中國大陸犯台的關鍵因素，是台灣自我防衛的決心及民主陣營的團結。烏克蘭人在俄烏戰爭中捍衛家園的勇氣，給予台灣人民莫大鼓舞，也讓我國深刻體悟，國家防衛不能單靠盟友援助，因此台灣刻正進行國防改革，民間非政府組織也提供民防訓練，共同加速整體提升備戰能力。

吳釗燮指出，在去年G7峰會及歐盟峰會等重要國際場合，台海和平穩定都是主要關切議題，各國領袖均嚴正反對中國大陸片面改變台海現狀，我國也將持續與民主陣營共同維護區域安全。

針對選後台灣民意是否可能傾向統一？吳釗燮認為，台灣多次民調都顯示9成以上台灣人民反對與中國大陸統一，以民主國家而言，幾乎可視為全民共識，更以香港為例說明「一國兩制」的失敗，如今香港人民的權利和自由已被完全剝奪，不再擁有開放及公平的議會選舉，香港的前車之鑑讓台灣人更難以接受中國對台灣鼓吹的「一國兩制」。

吳釗燮提到，雖然台灣尚未在烏克蘭設立代表機構，但台灣從戰爭一開始便透過波蘭、捷克、斯洛伐克、立陶宛等周邊國家提供烏克蘭超過1.1億美元的捐款，積極協助重建烏克蘭境內受損的學校、醫院等公共設施，民主國家共同幫助烏克蘭，就是幫助自己，也是幫助台灣，同時希望未來能有更多台烏合作的機會。