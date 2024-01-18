雙胞胎女星佩佩（蔡佩伶）今（18）日出席年代《百變智多星》錄影，身為泰國置產先驅，她低調表示在曼谷擁有4間房產，大約只花1000萬就入手，其中1間是成屋，目前出租中；其他3間是預售屋，有跟家人合資購買，並不是通通在自己名下。

佩佩因喜愛曼谷的風俗民情，決定在當地置產，一來是價格好入手，再來就是以後有機會可以多去，當作個人的度假基地。近期YouTuber愛莉莎莎也在泰國置產，佩佩看到她的貼文時，還熱情到下面留言，後來才發現該文跟政治有關，害怕被捲入政治紛爭，她才在留言註記「留言不代表政治立場」，因為刪掉又怪怪的，有點尷尬。

而她也說，其實在泰國置產不難，買的房產都在地鐵附近，目前漲了幾十萬，現在則先收手，沒有再置產的打算。

佩佩是不少綜藝節目常客，日前她才在《小姐不熙娣》爆料某女星買名牌包，出門吃飯卻只付少少錢，被狂問該對象是誰，讓她現在有點害怕，「我比較不會說話，很怕不小心影射到別人，以後會更多注意」。

佩佩的雙胞胎姊姊依依（蔡依伶）日前宣布斬斷10年婚姻，佩佩今表示姊姊狀態不錯，畢竟每天都很忙，沒什麼時間難過，「她離婚談了1年多，還是希望她開心就好」。因兩姊妹長很像，佩佩笑說近期很多人幫她加油，以為是她離婚，就連吳宗憲看到她都驚訝問：「妳是離婚的那位嗎？」讓她哭笑不得，直言依依的臉比較骨感，自己的比較澎，可以用臉型分辨。

至於個人婚姻，佩佩跟老公交往、結婚至今22年了，若要變動很難，自嘲：「太多事都綁在一起了！」