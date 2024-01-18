BBC韓語頻道報導，一段的罕見的法庭影片顯示，北韓判處兩名觀看韓劇的男孩12年的重刑，理由是「禁止不良思想傳播」。

這段影片拍攝於 2022 年，兩名16歲的青少年，在數百名學生面前被戴上手銬，在台上，身穿制服的警察直斥2名男孩們「沒有深刻反思自己的錯誤」。

北韓禁止任何韓國娛樂節目在北韓播放，但是有些人還是透過衛星接收器，在明知面臨嚴厲懲罰的風險下，觀看南方傳來的各種流行文化，甚至燒錄成影帶分享。

韓國的影劇、歌唱、綜藝等娛樂傳媒，已經不只是韓語圈裡流行，在全球都擁有大量的觀眾與支持者。

North Korea: Rare footage shows teens sentenced to hard labour over K-drama https://t.co/9bOeEGhYgf — BBC News (World) (@BBCWorld) January 18, 2024

像這樣的影片很少見，因為北韓一向禁止照片、影片和其他生活資料洩露給外界，所以這顯示，北韓政府正採取更嚴厲的措施杜絕外界資訊。據報道，該片段就是北韓的官方紀律影片，警告人民不要觀看「頹廢、腐爛的影音。」

影片中的旁白宣傳著帶有恐嚇的台詞：「那些腐腐傀儡政權的文化(指南韓)已經蔓延到我們青少年，他們才16歲，卻毀了自己的未來。」官員們還公佈了這些男孩的姓名並公佈了他們的地址。

過去，這類行為雖然違法，但是未成年人是會送往勞教所接受再教育，刑罰通常不超過五年。然而2020 年平壤頒布了一項法律，嚴厲禁止收看、傳播韓國娛樂節目，最高可判處死刑。

一名脫北者告訴 BBC，他曾經被迫看過一名 22 歲男子被槍殺的實況，原因是此人收聽韓國音樂，並與他的朋友分享韓國電影。

這段影片是脫北者支援協會「南北發展」(Sand)提供，該組織的執行長 Choi Kyong-hui 說：「平壤認為，來自韓國的戲劇和流行音樂，對北韓的意識形態構成了嚴重威脅。「這些豐富的大眾文化，會使們人們對韓國社會感到欽佩與憧憬，削弱金家政權的威信與意識形態，這是金家政權最害怕的。