網紅正妹「機機‧林少榆」畢業於師範大學機電系，甜美臉蛋加上不輸男生的精實身材，被網友封為「理工女神」，去（2023）年萬聖節Cosplay「暗黑版」春麗讓她又成功擄獲一票粉絲。最近林少榆上傳一段居家影片，坐床上抖動炸出馬甲線和事業線，極品體態讓網友讚嘆不已。

林少榆15日在Instagram分享日常生活，釋出一段跳針感十足的影片，畫面中她穿著上下兩截款的性感服飾，平口小可愛搭配透視衣，下半身則是白色丁字褲，露出結實腹部，馬甲線和人魚線全被看光，足見平時林少榆對自我要求多嚴格。

網友見到林少榆秀出自身優勢的影片，都紛紛留言激讚，「這腰部太瘦了吧」、「太凹了吧」、「還有事業線啊」、「哪有人臉這麼可愛還兩種線都有」、「這個影片怎麼那麼久，我看了一個小時還沒看完」、「極品中的極品」、「我是女生我也喜歡這種體態的機機」。

林少榆高中時期就讀機械群，大學畢業於師範大學機電系，兩個「機」組合起來就變成她的暱稱，因為甜美臉蛋卻有健美身材，只要曬出美照經常引起熱烈討論。