美國歌手蜜桃貓朵佳（Doja Cat）十幾歲就開始音樂創作，17歲時被唱片公司簽下，第二張專輯讓她一炮而紅，歌曲〈Say So〉創下4億觀看次數，出眾才華收穫全球粉絲的喜愛；日前卻爆出她疑似被親哥哥打斷牙齒，還被侵占財產，甚至揚言要殺死蜜桃貓朵佳的媽媽。

根據美媒《TMZ》報導，媒體收到一份法律文件，蜜桃貓朵佳的媽媽黛博拉（Deborah Elizabeth Sawyer）向法院申請保護令，限制人是她30歲的兒子拉曼（Raman Dalithando Dlamini），也是蜜桃貓朵佳的哥哥。黛博拉指控拉曼毆打蜜桃貓朵佳，不僅將蜜桃貓朵佳的牙齒打掉，拉曼還造成妹妹的割傷和瘀傷，同時毀壞和盜竊蜜桃貓朵佳的一部分財產。

文件中，黛博拉稱拉曼以非常羞辱人的方式對蜜桃貓朵佳進行辱罵，讓蜜桃貓朵佳失去安全感和受到創傷，更補充過去一年拉曼對媽媽進行身體虐待與威脅，甚至揚言要殺死她，而在永久保護令發布期間，法院下令保護黛博拉，避免拉曼侵擾，但沒有給予蜜桃貓朵佳同樣的保護，蜜桃貓朵佳需要主動提出申請才有機會獲得永久的保護令。

兄妹不睦的消息曝光後蜜桃貓朵佳尚未對外做出回應，但已有不少粉絲湧入留言區關心「妳還好嗎朵佳？」，也有人疑問為何不請保鑣。

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