台中大甲鐵砧山雕塑公園的共融遊戲場自2020年啟用，每年吸引逾30萬遊客慕名造訪，熱門的鋼管爬網及滑索更是必玩設施，不過日前出現損壞現象，讓不少民眾撲空。台中市觀旅局18日指出，滑索已修繕完畢，鋼管爬網預計月底完成，另爬網將於7月底汰舊換新，以提供大眾安全的遊憩空間。

大甲鐵砧山雕塑公園的共融遊戲場自2020年啟用以來，假日吸引大量遊客慕名而來，連許多遊覽車也安排走訪該景點，相當熱門！其中遊戲場的鋼管爬網、梅花樁、滑索、滑梯、遊憩沙坑及平衡木等遊憩設施，更是廣受歡迎。

台中市觀旅局表示，由於遊憩設施使用已超過3年，鋼管爬網設施的固定鐵件出現部分損壞，滑索設施的固定鐵件也是損壞，為避免風險發生，日前已用警示帶圍設，目前風景區管理所已派工進行簡易修繕，滑索部分已修繕完成，鋼管爬網則預計月底前完成簡易修繕。

台中市風景區管理所表示，由於近期獲得內政部國土署「兒童遊戲環境設施改善計畫」補助538萬元，將進行遊憩設施整體檢視及優化改善，包括必玩的鋼管爬網設施，爬網部分將汰舊換新。同時，針對空間服務進行遮蔭設施、無障礙洗手台、夜間照明等進行加強，工程預計於7月底前改善完成，呼籲民眾愛惜並務必遵守各類設施的使用規則。