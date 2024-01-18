率先試爬的男警林于凱，以仰躺的方式慢慢爬進窗口，不過因身材高大導致只有下半身過了窗口便卡住。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

日前屏東恆春鎮又颳起強勁落山風，有宮廟的小門就被吹到反鎖，陳姓廟公不但沒有鑰匙開鎖，還聯繫不上鎖匠，只好報警處理，為此，恆春警分局龍水派出所2名警員嘗試爬進狹窄的服務窗口開鎖，最後由瘦身女警鄭采芸挑戰成功，為廟公解決問題。

恆春鎮警分局指出，龍水派出所日前接獲民眾報案稱廟門遭反鎖，警員林于凱、鄭采芸到場了解後發現，該宮廟的小門遭強勁落山風勢反鎖，陳姓廟公又未隨身攜帶鑰匙，且聯絡的鎖匠也不克前來開鎖，無計可施之下只好報警求助。

2名員警了解狀況後都嘗試爬進狹窄的服務窗口開鎖，而率先試爬的男警林于凱，以仰躺的方式慢慢爬進窗口，不過因身材高大導致只有下半身過了窗口便卡住，他在同事的協助離開窗口後，換身材瘦小的女警鄭采芸試爬，不一會兒她便爬過窗口反手開鎖。

對此，陳姓廟公表示，因獨自一人，無法爬入室內，幸有員警前往處理，深深感謝員警的關心及熱心協助，身體力行協助開鎖。