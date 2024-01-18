2024總統大選日前落幕，針對台北市、桃園市、高雄市、彰化縣、嘉義縣都傳出政黨票開票數字有誤，中選會今表示，已請地方選委會與前開投票所主任管理員、主任監察員確認後進行更正，並不影響政黨席次分配。

傳出台北市內湖區774投票所、桃園市桃園區894投票所、高雄市路竹區356及前鎮區1813投票所及彰化縣彰化市291投票所之政黨票開票數字可能有誤一節，中選會說明，前述投票所之投開票報告表可能有誤部分，業經各該直轄市、縣市選委會請前述投票所主任管理員及主任監察員確認並簽具切結書進行更正。

其中，彰化縣彰化市291投票所投開票報告表副本填寫正確、正本誤植；另台北市內湖區774投票所、桃園市桃園區894投票所、高雄市路竹區356投票所及前鎮區1813投票所投開票報告表，係投開票報告表誤植。又嘉義縣新港鄉343投票所政黨票誤植，均予以更正。

中選會指出，更正作業程序係由各該鄉鎮市區選務作業中心函送各該直轄市、縣市選舉委員會後，再轉請中選會更正統計報表，更正結果並不會影響政黨席次分配，亦將於1月19日提交中央選舉委員會議予以審定。