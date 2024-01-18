日本自民黨派系陷入政治獻金風暴，東京地檢特捜部準備對「宏池政策研究會」（岸田派）的前會計負責人未依《政治資金規正法》如實申報募款餐會做出起訴。對此，日本首相岸田文雄於本週四（18）上午接受記者採訪時表示，他表示自己並不了解這些情況，且無法發表任何意見，除了岸田派之外，安倍派、二階派情況更為嚴重。

綜合《朝日新聞》以及《NHK》18日報導，岸田派在2018年至2020年的3年間，未在政治資金收支報告書（類似政治獻金法規）中記載約3000萬日元（約新台幣639萬元）的募款餐會收支資料，而當時尚為岸田文雄擔任岸田派會長。

岸田文雄解釋說，岸田派將在18日內向內政省申報修改，並說：「修改的內容將由宏池會發表。」對於前會計負責人的起訴，他表示：「在目前的階段，我無法發表任何意見。」

現任岸田派主席的官房長官林芳正也在今天上午的記者會上與首相表達了相同的看法，他表示這是「一連串的行政失誤」。此外，他還說：「必須重視對賬單的修改。我認為今後需要依法並適當地應對，以確保這樣的情況不再發生。」他解釋說，在接到報告之前，他並不知道這些未記載的事宜。

有關於日本自民黨內派系政治獻金募款活動的問題，涉及安倍派的「清和政策研究會」和二階派的「志帥會」，截至2022年的5年間，涉嫌未將部分籌募款收支列入政治資金收支報告中。據指涉案金額分別達6億多日元（約1.28億元新台幣）和2億多日元（約新台幣4300萬元）。

東京地方檢察廳特別搜查部將以《政治資金規正法》中的偽造記錄罪提起不拘留起訴，對安倍派和二階派的會計負責人進行調查。

同時，特搜部也一直在調查岸田派的「宏池政策研究會」。據報導，2018至2020年的3年間，岸田派似乎也未將約3000萬日元的募款實際所得列入收支報告中。

據了解，在特搜部的自願問詢調查中，岸田派當時的會計負責人承認確實未將部分募款收入納入收支報告。

雖然岸田文雄自2012年擔任岸田派會長，但去年12月他表明希望以中立立場贏得公眾信任，因此退出了岸田派。