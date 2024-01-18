民眾黨主席柯文哲選前因藍白破局遭受批評，選後國會龍頭之爭，也被質疑受到戰狼派抑制左右。關於立法院正副院長選舉，民進黨無意外將推游錫堃、蔡其昌原班人馬，藍營則暫定由韓國瑜、江啟臣出馬角逐，但不忘向白營喊話歡迎合作。柯文哲18日晚間在臉書發文對此回應強調，他們已提出想法，若有志想要競爭立院龍頭，應致力推動國會改革，而非只求落實黨意，「這是我們集體意志！」不會因任何人遊說而改變。

柯文哲表示，雖然大選已經結束5天，但選後的檢討會議仍在持續進行，針對立院龍頭的選舉，他們也有提出想法，若是有志想要競選，應致力推動國會改革，而非只求落實黨意，「這是我們集體意志！」不會因為任何人遊說而改變。

此外，柯文哲也不忘喊話年輕支持者，除了用功念書以外，也要關注公共大小事，如同他在台北市推動的「參與式預算」公民審議，唯有讓每個人都熱情參與公共事務，國家才會愈來愈好。他還澄清，民眾黨沒有在校園推什麼「小草識別證」，只要是年滿16歲的中華民國國民，就可以透過官網申請入黨，也相信大家能夠即時找到正確資訊、辨別真偽，雖然社會上的假訊息不可能絕跡，但可以培養自身的查核能力，只要集體國民素質提升，就能打造出不怕假訊息的「韌性社會」。