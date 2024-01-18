寧夏夜市辦「科目三舞蹈賽」被罵爆，今（18）日道歉的同時，也透露正在籌備與藝人王彩樺歌曲《保庇》有關的活動。（資料照／羅永銘攝）

台北市寧夏夜市日前宣布舉辦抖音神曲「科目三舞蹈比賽」，引起各界議論，經過連日的風波，寧夏夜市觀光協會今（18）日正式致歉，雖然科目三舞蹈賽會持續舉辦，但目前也在積極籌備與藝人王彩樺歌曲《保庇》有關的活動。

寧夏夜市觀光協會表示，宣布科目三舞蹈比賽後，有發現網友意見不一，引起不小的討論，但協會強調過去就曾結合時事舉辦許多活動，不論是日本、韓國及台灣的熱門歌曲都有，包括南韓的《Sorry, Sorry》、騎馬舞及日本Piko太郎的PPAP等，每年也都會與大稻埕戲苑舉辦歌仔戲結合夜市小吃活動。

協會指出，會舉辦科目三舞蹈比賽，原意只是想與年輕人拉近距離，相信可以藉著文化交流來降低彼此衝突的風險，因此這次的比賽會照常進行，同時也透露目前協會正籌備與王彩樺歌曲《保庇》有關的活動，期盼能透過該活動宣傳在地廟口文化，對於近期造成困擾，再次表達最高歉意。