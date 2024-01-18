40歲英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）憑藉「超人」一角廣為人知，近日他帶著新片《機密特務：阿蓋爾》2度訪韓，今（18）日在韓國舉行電影記者會、首映會，而在走紅毯時，亨利卡維爾女友娜塔莉維斯庫索（Natalie Viscuso）也一同現身，兩人在鏡頭前擁吻，大方放閃。

亨利卡維爾昨（17）日和劇中另外兩名演員山姆洛克威爾(Sam Rockwell)、布萊絲達拉斯霍華(Bryce Dallas Howard)一起抵達韓國金浦機場，現場有大批粉絲到場接機。而今日在活動現場則是和女友一起以黑色系服裝現身，女方穿著一襲深V開到腰的禮服，露出雪白雙峰，十分吸睛，兩人也在眾目睽睽之下接吻放閃，一旁主持人都開玩笑表示「太甜蜜了，看不下去了」。

亨利卡維爾2021年在IG上，曬出和娜塔莉一起下棋的合照，大方認愛，據了解，女方是傳奇影業（Legendary Entertainment）高層，亨利卡維爾在2013年參演的《超人：鋼鐵英雄》和2020年《天才少女福爾摩斯》的兩部作品，都有該公司參與製作。

事實上，有外媒爆料，娜塔莉曾在真人實境秀《My Super Sweet 16》中亮相，該節目是以富家千金在父母寵愛下，以31萬到157萬台幣左右的金額，籌劃自己16歲豪華生日派對過程，節目中曾這樣描述過她「15歲的娜塔莉住在一棟價值500萬美元的房子裡，和富有的父親和繼母住在一起，坐著父親的賓利和法拉利在城裡兜風。」