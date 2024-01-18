以今年來績效來看，群益印度中小基金上漲5.42％表現居冠，群益大印度基金5.02％居次，台新印度基金4.93％、野村全球生技醫療基金4.75％、瀚亞印度基金4.58％都在前五名榜上。特別值得一提的是，群益投信旗下2檔印度基金績效冠全雄，更彰顯其投研團隊專業能力。

群益投信表示，印度在企業財報漸入佳境下，加上基本面改善、經濟改革等利多，可望持續吸引外資，由於金融市場停止升息最受惠的是新興市場，而印度是新興市場中政策相對穩健，同時經濟成長潛力最大的，後續資金動能可望持續挹注，後市表現仍可期，投資人不妨以定期定額或分批進場的方式適度布局印度基金。

群益印度中小暨群益大印度基金經理人林光佑指出，印度今年來已再次創新高，也是為目前極少數長期可持續創新高的市場。

印度今年5月將舉行總理大選，距離現在約還有3個月時間，印度從1989年開始以來歷經7次總理大選，統計這7次大選前3個月到大選當月平均漲幅高達11.4％，選後1個月、3個月也都有11％以上漲幅，若以印度中小指數來看，選前也都是上漲，選後一個月更高達21.2％，顯示出印度的選舉行情的確是帶動股市向上的重要驅動力。

市場法人表示，印度經濟數據持續回升，外資挹注，中長期來看都具投資優勢，現階段正是卡位印度選舉行情的好時機。