劉詩詩近日受邀出席許多紅毯活動話題不斷，也因演出新劇《一念關山》飾演任如意一角，人氣翻漲。今（18日）微博流傳出一段她在馬背上彎腰補妝的影片，掀起全網熱議。

劉詩詩先前曾在採訪時透露，在新劇中有不少武打鏡頭，為了要親自上陣拍攝武打動作付出許多心力。今日「劉詩詩馬上彎腰補妝」的話題衝上微博熱搜，畫面中可見她身穿一襲紅色古裝，帥氣的騎坐在馬背上，在補妝老師走近時，乖乖低下頭，將臉湊近。

補妝老師細心將粉撲拍上她的臉蛋，劉詩詩則一臉寵溺，開心露出微笑，看上去與工作人員關係很好。影片引發大批粉絲羨慕，留言表示：「補妝補出寵溺感的不是我老公姐任如意又是誰」、「姿勢很御但笑得好甜」、「她好撩人」、「好可愛好可愛啊，補個妝都能笑的像花兒一樣甜」。

但也有許多人把焦點放在她的身體柔軟度上「好腰啊」、「這腰真不錯」、「劉詩詩這個核心殺我一萬次」，粉紛直呼想當她的化妝師，玩笑稱：「要我就直接親上去了」、「我要劉詩詩彎腰親我」、「很難忍住不親」。