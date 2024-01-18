網紅蕾菈去年11月因涉嫌吸食、持有大麻被警方逮捕，雖然事後她出面道歉，形象和事業仍重挫，今（18日）她釋出和老闆酷炫的問答影片，除了更新出事後的近況，也曝光公司因此損失多少錢。

蕾菈今在個人YouTube頻道更新影片，找來反骨男孩老闆酷炫一起回答問題，她坦言大麻事件後，沒有任何業配和工作，因此她基本上就是在沉澱自己、把時間回歸家人，並隨時準備從新出發。

至於被問到是否知道自己害公司虧多少錢？蕾菈表示因為都會抽成，所以反推大概能算出來，而酷炫則透露「我是偏向不敢看」，因為有些案子不只蕾菈一個人，還有包其他人一起，所以都會連帶有影響，「加上一些之前的，可能就是有到300萬。」

不過酷炫沒想過要和蕾菈解約，因為對方也讓自己賺了很多錢，而且自己出事時，蕾菈也陪在旁邊，表示這是互相的，認為現在更應該陪伴在旁，「這時候還存在的人才是真朋友」。

蕾菈酷炫殘酷問答，出事賠了多少？（影／取自我是蕾菈I'm Lyla的YouTube）

而出事後影片流量銳減，蕾菈也坦言就重拾初心，不再是為了錢才拍片，是為了自己想拍而拍。她也表示出事後，大部分廠商都沒有要求賠償違約金，「這點我覺得蠻感激也蠻感恩的」，還有一兩個廠商是年度合作的，願意信任她繼續合作，「反正我不會辜負那些還願意相信我的廠商」。

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