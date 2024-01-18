以生成式AI（GAI）技術自2022年至今呈現爆炸性成長，吸引龐大創投資金，以GAI為核心的新創公司進一步導入產業應用，SKY ENGINE AI本身是模擬和深度學習平臺，可以生成完全註釋的多模式合成資料，大規模訓練AI計算機視覺演算法，目前被資料科學家、ML／軟體工程師當作不同行業導入AI及視覺化的工具之一。

SKY ENGINE AI的營運約18個月，員工40多人，有頂尖科技合作夥伴英偉達和微軟的支援。在疫情期間的經濟逆風，收入增加兩倍。SKY ENGINE AI曾協助雷諾、斯堪尼亞、愛立信、三星等公司解開瓶頸，更快地將視覺人工智慧的全部潛力推向市場。

Cogito Capital Partners為SKY ENGINE AI A輪募資的領頭創投，其他新投資者還有Edge VC，即遊戲引擎Delta DNA／Unity Technologies的投資人，台杉投資代管的中東歐基金也在此輪的入資名單。台杉投資早先才投資了機器學習開發Landing AI。

台杉投資中東歐基金管理合夥人楊明超表示，SKY ENGINE AI的合成資料解決方案能夠解決機器學習的關鍵挑戰，期望該公司在臺灣和亞洲的智慧製造和工業物聯網中，產生協同效應。