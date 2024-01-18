海軍威海計畫擴建左營二軍港，將讓傳統漁場消失，海軍保修指揮部今於高雄市梓官區舉辦影響補償會議及施工說明會，漁民不滿、憤而離席。對此，海軍保修指揮部稍早發布聲明，籲請漁民理性面對，盼共同強化國防安全。

聲明指出，威海計畫為左營第二港口擴建工程，目的在提升左營港口艦船停泊能量。全案自2019年執行迄今，已辦理43次民事拜會；會同高雄市海洋局及漁業署等單位，舉辦8次平台說明會，積極向地方代表及漁民溝通說明，並將漁民需求與疑慮，納列計畫管制。

聲明寫道，有關全案對鄰近漁港漁民生計之影響，海軍甚為重視，已委請高雄市海洋局及中山大學等專家學者，分就「左營二港口擴建對鄰近漁港之影響評估」及「漁業資源影響補償評估」實施研究，以兼顧工程施工及漁民權益。

聲明強調，海軍將持續秉持積極態度，與漁民溝通說明，釐清疑慮，協處問題。籲請漁民同胞理性面對，尋求具體解決方案，共同強化國防安全。