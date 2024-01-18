蔣銀光（左起）、關聰、游天龍、邵志項、戚冠軍一起出席餐會。（游天龍提供）

被觀眾稱為「永遠的大阿哥」的香港資深武打演員游天龍，去年金鐘獎時，他的照片遭主辦方三立電視台誤植成已故影人江長文，三立當下立刻發出道歉聲明，與文化部一同向當事人老婆致意，游天龍當時也不予追究。但這個「烏龍死訊」卻驚動他的親友，有人建議他對三立提告，「因為他們認為這是對兩家人的傷害，無論是對我，還是江長文的家人。」

三立電視台也積極彌補錯誤，今（18）日晚間，特地擺席宴請游天龍以及他的香港友人關聰、戚冠軍等人，游天龍說他其實已經放下，也感受到三立的誠意，展現前輩風範。三立都會台副台長黃曉玫特地到場向游天龍等前輩致意，並帶游天龍到松山慈祐宮點光明燈，去晦氣也祈求平安健康。

黃曉玫表示：「我知道游大哥喜歡喝高粱，特地請同事去金門酒廠買建國71周年限量高粱酒送給他，他很有前輩風範，晚宴他也很開心，覺得藉這機緣認識了台灣現在影視圈、以及幕後晚輩，開開心心讓金鐘插曲圓滿落幕結束。」