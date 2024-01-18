許多夫妻都會要求對方保持忠貞。一位人夫和老婆育有4歲、2歲兒子，沒想到近日卻發現，老婆有位交往超過10年的固定炮友，且該位炮友也已經結婚、有2位小孩，沒想到人夫攤牌後，老婆卻自認因為沒和炮友談戀愛，所以沒有出軌，更希望人夫不要提告炮友，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，他和老婆6年前交往、5年前結婚，期間老婆都和炮友保持親密關係，雙方在LINE中的對話極度變態，甚至都會偷拍另一半的私處給對方，討論雙方另一半的私處特徵；老婆和炮友是國中同學，兩人的交往關係超過10年，「她的前男友跟前前男友也是苦主」，炮友更是歷任5任女友、步入婚姻殿堂，雙方卻一直沒有斷絕往來。

原PO指出，後來他驗過DNA、確認兒子們都是自己親生的，沒想到攤牌時老婆卻聲稱「沒有談戀愛」，認為這不是出軌，「還希望我不要告她同學，她同學有老婆跟2個小孩，事情鬧大他2個小孩沒爸爸很可憐」，讓原PO直呼老婆根本關心炮友超過他，決定直接找上老婆炮友的老婆攤牌，同時也要請律師展開相關法律動作。

對此，許多網友紛紛回應，「立刻要爆炸！立刻要把事情鬧大！出軌人邏輯，身體＋精神出軌才算，鬧大了啦！」、「所以說會約炮請誠實不要騙，希望想結婚的約炮人，能找同類就找同類，不要禍害想結婚過日子的老實人了」、「真的太噁了毀三觀…這種不用猶豫的直接告」。