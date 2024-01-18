大陸央視一姐倪萍年輕外型明豔，被央視選中當電視節目主持人，曾連續13年主持央視春節聯歡晚會，2000年起逐漸轉往影視方面，拿下了金雞獎、華表獎、金鷹獎等等影后殊榮，現年64歲的她仍活躍在螢光幕前，但外型難免老態，有些人猜測倪萍可能有整容，對此她也做出回應。

倪萍日前在直播賣貨時提到很多人說她整容，說她長得怪怪的，對此倪萍大方回應：「唉呀，每個人到老了都會變樣的，老了就是這樣，你回家看看媽媽姥姥奶奶，都好像跟年輕時候都不一樣了，但這真的不是整容，誰往這上面整啊？說我鼻子也整了，下巴也整了，我哪哪哪都沒整，這算說清楚了吧？」一旁的主持人也誇倪萍目前的狀態是優雅的、自然的。

倪萍表示如果真的整容還被看出來，那應該手術很拙劣，倪萍直言：「我年輕的時候就屬於不好看的那一類，我們那一代人就是我這種人比較沾光，樸實大方，就這個足夠了」。不過網友們卻不認同倪萍說法：「倪萍承認過是打針的，應該是沒整容」、「過謙了，她年輕時候真是好看」、「肯定做了抗衰專案的， 臉都提起來了」、「肯定拉皮了啊」。

倪萍1993年曾來台灣上張菲與費玉清主持的《龍兄虎弟》，倪萍當時穿了一條黑色絲絨裙，端莊外型和精緻五官讓張菲都誇「不但口才好，學識淵博，而且人長得是挺漂亮」，沒想到倪萍快人快語調侃：「沒有江蕙漂亮吧？」讓張菲尷尬傻笑解釋「那是一場誤會」。

倪萍1993年曾來台參加張菲與費玉清《龍兄虎弟》的節目錄製。（圖／中時資料照）

倪萍的感情史也是轟轟烈烈，她曾和導演陳凱歌在一起，兩人一見鍾情很快同居，據悉陳凱歌拍《霸王別姬》時，倪萍為他宣傳造勢，還籌集資金和演員，沒想到後來女星陳紅懷了陳凱歌的孩子，陳凱歌因此狠心和倪萍分手，娶陳紅為妻，後來倪萍經歷兩段婚姻，2005年嫁給導演楊亞洲，組成幸福家庭。