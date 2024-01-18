61歲綜藝天王吳宗憲雖然經營副業成功，但目前他手上仍握有多個綜藝節目主持工作，深植人心的幽默形象，讓他連個人社群平台也會有不少笑料。吳宗憲今（18）日PO出為了節目裝扮成金髮女僕，還開玩笑介紹這是「憲妹」；沒想到吳宗憲女兒Sandy（吳姍儒）也發聲，笑說這是她的素顏照，笑暈全網。

吳宗憲出道超過40年，時常為了節目效（笑）果不計形象，他今日在Instagram上傳一張金髮辣妹照，「哇～～憲妹好久不見了！」，眾人細看才發現他介紹的憲妹就是他自己；原來吳宗憲因為節目頭戴金色假髮，身穿低胸女僕裝，還對著鏡頭嘟嘴賣萌，但也不改風趣一面自嘲「還好下午沒有吃午餐，否則可能全部還給你了」。

而過去吳宗憲大女兒Sandy不僅幽默主持功力承襲他，還經常被說是3個女兒中最像吳宗憲的，沒想到吳宗憲PO出「憲妹」照，Sandy也在底下開玩笑，「幹嘛發我素顏照？」，讓網友被父女搞笑互動笑歪，連男星黃鐙輝也笑到不行，「哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈哈哈 我會笑死啦」。

吳宗憲在主持《綜藝玩很大》時，有接受許多變裝懲罰，其實他今日分享的女僕裝，是他在2016年韓國釜山錄影時，被處罰變身成「憲憲女僕」；目前吳宗憲在節目中已經轉任關主，不太會有需要變裝的狀況了。