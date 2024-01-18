大陸抖音神曲〈科目三〉一路紅到台灣，洗腦曲風搭配魔性舞蹈，在網上掀起翻跳熱潮。寧夏夜市日前宣布將舉辦「科目三舞蹈競賽」，不過消息曝光後，卻意外引發許多網友罵聲。對此，今（18）日寧夏夜市道歉了，表示正積極籌劃王彩樺的「保庇舞」活動。

15日台北市寧夏夜市發文，提到將在25日舉辦「科目三舞蹈競賽」，以人數、造型、舞蹈、吸睛度等，評選前3名。冠軍獎品為巨大悠遊卡加上新台幣5000元悠遊付儲值金。

寧夏觀光夜市舉辦「科目三舞蹈競賽」，掀起網友正反評論。（圖／翻攝自寧夏觀光夜市 臉書）

消息一出掀起熱烈討論，有不少網友留言響應此活動，但也引發多數民眾反彈聲浪，留言砲轟：「好差勁的活動！」、「完蛋沒救了」，還有網友諷刺根本「『舞』統台灣」，台語歌手曾瑋中也痛批：「敗壞風氣」，該活動內容引發不小爭議。

對此，寧夏夜市觀光協會表示真摯抱歉在不對的時間舉辦活動，說明先前也曾舉辦結合日本、南韓及台灣流行曲目的舞蹈比賽，包含Super Junior的〈Sorry sorry〉、江南大叔的〈騎馬舞〉、日本Piko太郎的〈Pen Pineapple〉等。

寧夏夜市觀光協會表示有注意到網友正反意見，造成各界紛擾表達最高歉意。指出「科目三舞蹈比賽」仍會舉辦，本意是希望透過音樂、舞蹈、美食、健康等有趣方式，吸引年輕人目光，藉此拉近和年輕人距離，而目前也正積極籌劃以王彩樺歌曲「保庇舞」活動，宣傳台灣在地廟口文化。