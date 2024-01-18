大陸金融時報報導，6日至18日，華夏基金連續發出6份風險提示公告，指出華夏野村日經225ETF的次級市場交易價格明顯高於基金單位參考淨值，出現較大幅度溢價。同時，為保護投資者利益，華夏野村日經225ETF於17日、18日連兩日，自開市起暫時停牌一小時。18日，華夏野村日經225ETF交易價格表現仍堅挺，終場收漲0.21％，溢價率再升至10.38％。

然而，風險提示與停牌並未有效「澆滅」投資者熱情。華夏野村日經225ETF日申購上限從此前的50萬基金單位連續擴容，到17日、18日，已擴大至750萬單位，產品總單位也隨之不斷增加。

目前A股市場中的日經ETF共有4檔，分別是華夏野村日經225ETF、易方達日興資管日經225ETF、工銀大和日經225ETF、華安三菱日聯日經225ETF。自2024年以來，受到日股持續上漲影響，截至18日，上述4檔產品的區間漲幅分別達9.79％、4.96％、5.03％、2.62％。