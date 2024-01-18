新華社報導，何立峰表示，中國經濟保持回升走俏趨勢，高品質發展紮實推進，前景十分光明。中方將持續擴大高水準對外開放，完善市場化、法治化、國際化營商環境，歡迎華平共同參與中國資本市場建設，共享發展機遇。
蓋特納表示，華平已進入中國30年，是最早到中國的全球資產管理投資公司，將繼續深耕中國市場。
蓋特納於2009年1月26日就任美國財政部長，效力歐巴馬政府，於2013年1月25日卸任。
中共中央政治局委員、中國國務院副總理何立峰18日在北京會見美國前財長、華平集團主席蓋特納（Timothy Geithner），雙方針對中美關係、中國經濟、資本市場等議題交換看法。
新華社報導，何立峰表示，中國經濟保持回升走俏趨勢，高品質發展紮實推進，前景十分光明。中方將持續擴大高水準對外開放，完善市場化、法治化、國際化營商環境，歡迎華平共同參與中國資本市場建設，共享發展機遇。
蓋特納表示，華平已進入中國30年，是最早到中國的全球資產管理投資公司，將繼續深耕中國市場。
蓋特納於2009年1月26日就任美國財政部長，效力歐巴馬政府，於2013年1月25日卸任。
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