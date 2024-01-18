新華社報導，何立峰表示，中國經濟保持回升走俏趨勢，高品質發展紮實推進，前景十分光明。中方將持續擴大高水準對外開放，完善市場化、法治化、國際化營商環境，歡迎華平共同參與中國資本市場建設，共享發展機遇。

蓋特納表示，華平已進入中國30年，是最早到中國的全球資產管理投資公司，將繼續深耕中國市場。

蓋特納於2009年1月26日就任美國財政部長，效力歐巴馬政府，於2013年1月25日卸任。