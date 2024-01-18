眾所矚目的台積電法說會18日正式登場。外界除了關注台積電的獲利表現、海外布局，由於董事長劉德音退休在即，他的發言也備受矚目。台積電法說會中信心喊話，今年有望達成53%以上毛利率，營運展望利多激勵ADR盤前股價一度飆漲逾4%。以下就是台積電法說會的關鍵重點。

■2023年每股賺32.34元登次高

台積電2023年全年總營收2兆1617.36億元、年減4.5%；EPS 32.34元，毛利率54.4%，年減5.2個百分點。歸屬母公司淨利8384.98億元、年減17.5%，每股純益32.34元，均創歷史次高。

■2024年營收估增逾2成

台積電總裁魏哲家樂觀表示，如果不包括記憶體產業，預估2024年全球半導體產業有望成長10%以上，晶圓代工更將年成長約20%。而台積電因為製程技術領先，營收增幅可望超越同業，估年增20%-25%之間。

■2024年資本支出280~320億美元

台積電2023年全年資本支出為304.5億美元，較去年10月中旬法說會上預估320億美元減少，預估2024年資本支出落在280億美元至320億美元，其中70%到80%用於先進製程，10%到20%用於特殊製程，10%用於先進封裝、測試及生產等其他項目。

■美日德投資依計畫進行

劉德音指出，台積電海外擴張策略持續，美、日、德海外投資仍依計畫進行，而日本熊本廠預計2月24日舉辦開幕典禮，主要生產12、16、22及28奈米製程，預計今年第4季起量產。美國亞利桑那州廠建設持續推進，預期2025年可量產。歐洲廠方面，有望今年第4季動工。

■劉德音退休感言：過去30年是趟非凡旅程

這次是台積電董事長劉德音宣布退休後，最後一次主持法說會。身為台積電海外布局的重要推手，劉德音真情流露說出感言，表示過去30年在台積電的工作經歷是段非凡旅程，除了感謝團隊，還有所有台積電的同事，也強調副董事長魏哲家已被推薦接任下屆董事長，並重申有充分信心，台積電在可見的未來將持續締造出色的表現。